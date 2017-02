Constantin-Streit: Züricher Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Frage nach der Zukunft der Constantin Medien AG beschäftigt weiter die Gerichte. Diesmal stehen jedoch Personen aus dem Umfeld von Aktionär Bernhard Burgener im Visier der Staatsanwälte. Es geht um Veruntreuung eines Darlehens.



Der Streit um die Ausrichtung der Constantin Media AG zwischen den Großaktionären Dieter Hahn und Bernhard Burgener geht in eine weitere Runde. Und wird immer mehr ein Fall für die Gerichte. Nachdem zuletzt Burgener gerichtlich gegen die jüngsten Entwicklungen vorgegangen war, ist der Vorsitzende der Constantin-Tochter Highlight Communications bzw. Personen aus dessen Umfeld nun im Visier der Staatsanwälte. Dies berichtet die "NZZ am Sonntag".