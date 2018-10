Constantin Television adaptiert israelische Erfolgsserie

Constantin Television hat sich die Remake-Rechte an dem israelischen Sensationserfolg "The baker and the beauty" gesichert und wird die TV-Serie in Zusammenarbeit mit Keshet Tresor Fiction für den deutschen Markt produzieren.



Oliver Berben, Vorstand TV, Entertainment & digitale Medien: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem der kreativsten Unternehmen in Israel und sind dankbar für das Vertrauen, die erfolgreichste israelische Serie in Deutschland umsetzen zu dürfen." Meldungen zu diesem Thema

"The baker and the beauty" ist die erfolgreichste fiktionale Serie Israels. Dort liefen bereits zwei Staffeln. Wann die deutsche Version starten soll, verriet Constantin Television bislang noch nicht. Die romantische Komödie erzählt die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einem einfachen Bäcker und einem internationalen Supermodel.



Noa Hollander ist dabei die berühmteste Frau des Landes, die bildschöne Tochter eines Hotelmagnaten, ein international erfolgreiches Model und zumindest bis jetzt eine Hälfte eines echten Hollywood-Vorzeigepärchens.



Der 28-jährige Amos lebt noch zu Hause bei seinen Eltern und arbeitet in der von der Familie geführten Bäckerei. Eine zufällige Begegnung in einem angesagten Restaurant, in dem Amos und seine Freundin Vanessa ihren neunjährigen Jahrestag feiern und Noa sich vor den öffentlichen Spekulationen um ein Ende ihrer Hollywood-Romanze versteckt, führt zu einer unerwarteten Liebesgeschichte. Aber kann die Liebe die zwei unterschiedlichen Welten überstehen?