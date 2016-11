Constantin und Tata planen Aufbau eines gemeinsamen Medien-Hubs

Die Constantin Medien Ag und ihre Tochtergesellschaft Plazamedia haben eine Partnerschaft mit Tata Communications vereinbart. Das Ergebnis der Kooperation soll ein gemeinsamer Medien-Hub sein.



Constantin Medien und Tata Communications haben den Aufbau eines neuen Media Hubs in Deutschland vereinbart. Wie Constantin mitteilte, sollen dadurch Leistungen im Bereich Content-Verbreitung, -Management, -Storage sowie Datenverarbeitung für Medienunternehmen im deutschsprachigen Raum angeboten werden.