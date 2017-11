Cornelia Holsten neue DLM-Vorsitzende ab 2018

Amtsübergabe beim DLM-Vorsitz: Zum ersten Mal ist eine Frau an der Spitze der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) und der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK)



Cornelia Holsten, Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt (brema), wird ab Januar 2018 neue Vorsitzende der beiden bundesweiten Kommissionen der Medienanstalten. Die Gesamtkonferenz der Medienanstalten wählte die 47-Jährige in ihrer gestrigen Sitzung in München zur Nachfolgerin von Siegfried Schneider (BLM). Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre.