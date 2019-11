Cortana hat jetzt auch eine männliche Stimme

Microsoft bringt Cortana für Outlook auf seine iOS- und Android-Apps. Nach zwei Jahren Entwicklung kann die Software nun auch mit männlicher Stimme E-Mails vorlesen.



Zunächst gibt es die Sprachassistenz-Software neu für das Apple-, im Frühjahr 2020 auch für das Google-Betriebssystem. Mit der neuen Funktion "Meine E-Mails abspielen" kann Cortana E-Mails und sogar Kalendereinladungen vorlesen, wenn man dies beispielsweise unterwegs nicht selbst bewerkstelligen kann