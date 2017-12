Countdown für "Star Wars: Die letzten Jedi" läuft

Das Phänomen "Star Wars" geht in die nächste Runde. Der neue Kinofilm wird diesmal zweieinhalb Stunden lang sein und soll sich vor allem wie "Star Wars" anfühlen. Selbst die verstorbene Carrie Fisher ist mit dabei.



Der Countdown für den Kinostart der achten Episode von "Star Wars: Die letzten Jedi" läuft. Bei einer Pressekonferenz am Sonntag in Los Angeles versprachen die Stars ein unterhaltsames Vergnügen - ohne allerdings etwas von der Handlung preiszugeben.



Regisseur Rian Johnson sagte: "In erster Linie wollten wir, dass sich der Film wie ein Star-Wars-Film anfühlt." Und Schauspieler John Boyega meinte: "Ich habe den Film erst einmal gesehen und ich muss ihn mir noch mal angucken, da in diesem Film so sehr viel passiert." Der Film kommt am 14. Dezember in die deutschen Kinos.