Countdown läuft: Die neuen OLED TVs von Sony bald erhältlich

Sonys Neuzugang der Master Series - der AG9 Bravia OLED 4K HDR - ist schon bald im Handel erhältlich. Die Modelle in den Größen 65 Zoll und 55 Zoll werden ab Mai 2019 zu kaufen sein. Das Modell in 77 Zoll folgt im Juni.



Schon lange preist Sony seine neueste Innovation des AG9 OLED TVs an. Nun sind die Neuen aus der Sony-Serie der Flachbildschirme auch in Deutschland im Handel erhältlich.