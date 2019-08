Counter Strike: Global Offensive Major live auf ProSieben Fun

In diesem Jahr findet mit dem Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Major in Berlin erstmals seit 2016 wieder ein Major eines der weltweit bedeutendsten E-Sports-Games in Deutschland statt.



Das Finale des Events wird im Fernsehen übertragen. Dazu haben der Veranstalter des Events, StarLadder und 7Sports eine Lizenz-Vereinbarung geschlossen. Damit kann die ProSiebenSat.1 Group das Finale live zeigen und digital über die Veranstaltung berichten. Meldungen zu diesem Thema

Für die Majors in CS:GO müssen sich die E-Sports-Teams im Vorfeld bei kleineren Veranstaltungen, den so genannten Minors, qualifizieren. Vom 5. bis 8 September treffen die besten acht Teams in der Mercedes-Benz-Arena vor bis zu 14.000 Zuschauern aufeinander.



ProSieben Fun zeigt das Finale am 8. September live ab 17 Uhr zu sehen. Am 11. September gibt es bei ProSieben Maxx ab 1 Uhr die Wiederholung zu sehen. Highlights des StarLadder Majors sind auch online auf eSports.com verfügbar.