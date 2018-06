Country-Sternchen Dolly Parton bekommt eigene Netflix-Serie

Country-Ikone Dolly Parton wird gemeinsam mit dem Streaming-Riesen Netflix ein Serienprojekt starten. Auch Musik wird sie besteuern.



In Rahmen einer achtteiligen Serie soll das Leben der Country-Sängerin Dolly Parton erzählt werden, wie das US-Magazin "Variety" in Erfahrung gebracht hat. Dem Bericht nach hat die Musikerin aus Tennessee bereits einen Deal mit Netflix unterschrieben.