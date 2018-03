Cowview statt Cowboy - Bauern als Vorreiter der Digitalisierung

Nahezu unbemerkt sind viele Bauern zu Vorreitern der Digitalisierung geworden. Experten beschreiben die Entwicklung als rasant. Schlangestehen vor dem Melkroboter gehört für moderne Kühe mittlerweile zur täglichen Routine. Der Mensch stört da eigentlich.



Ein Bauer braucht den "Kuhblick" und schnelles Internet. Christian Vedder hat beides. Der ständig prüfende Blick des Bauern auf seine Tiere beruht auf Erfahrung und Gespür. Vedder sieht sofort, ob eine seiner 168 Milchkühe krank ist oder lahmt. Eine Maschine kann das nach Meinung des 57-Jährigen nicht ersetzen. Seit 500 Jahren betreibt die Familie Landwirtschaft im Sauerland.