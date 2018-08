"Crazy Rich Asians" bleiben an Spitze der US-Kinocharts

Die "Crazy Rich Asians" locken die Menschen in den USA und Kanada weiter in die Kinos. Der neue Film einer bekannten Komikerin enttäuscht dagegen.



Die Liebeskomödie "Crazy Rich Asians" dominiert weiter die nordamerikanischen Kinocharts. Der erste Hollywoodfilm seit einem Vierteljahrhundert, für den nur Schauspieler mit asiatischem Hintergrund engagiert wurden, spielte an seinem zweiten Wochenende in den USA und Kanada rund 25 Millionen Dollar (etwa 21,5 Millionen Euro) ein und landete damit auf dem ersten Platz, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.