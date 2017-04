Cremiges Eis und Wasser unter Hochdruck

Bild: © Auerbach Verlag



Mutter Natur gibt mittlerweile klar an, dass der Frühling unaufhaltsam voranschreitet, die Eis-Saison darf also eingeläutet werden und hierfür bieten sich Eismaschinen mit Kompressor natürlich an. Doch welcher Testkandidat zaubert das kühlste und cremigste Eis auf den Löffel? Weniger kühl, aber nicht minder cremig soll auch der Joghurt ausfallen, elektrische Joghurtbereiter sind allerdings ein Nischenprodukt, aber warum eigentlich? Schmeckt selbstgemachter Joghurt nicht etwa besser? Doch, tut er, und die Zubereitung ist auch eine sehr einfache, ein Blick in den Test lohnt sich also auf jeden Fall.



Wer aktuell doch noch eher skeptisch aufs Thermometer blickt, der darf sich gern den wärmenden Tests widmen, beispielsweise den elektrischen Teebereitern, die auf Knopfdruck perfekt temperierten Tee in die Kanne zaubern können. Auch auf die elektrischen Espressokocher und die passend hierzu getesteten Kaffeemühlen darf man ruhigen Gewissens einen Blick werfen, die braune Bohne gibt ja doch viel mehr her als nur schnöden Filterkaffee. Warum der Begriff Espressokocher übrigens ein falscher ist, der Kaffee dennoch aromatisch ausfällt, welchen Mahlgrad man für die Kaffeebereiter verwenden sollte und weshalb ein Scheibenmahlwerk nicht automatisch schlechter als ein Kegelmahlwerk ist, wird in den Tests natürlich ebenfalls verraten.