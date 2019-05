Crime+Investigation verrät erste Programmdetails

In München stellten Geschäftsführung und Programmdirektion erste Programmdetails des neuen Senders vor. Mit dabei hatten sie eine deutsche Eigenproduktion und ein US-Erfolgsformat. Crime+Investigation ersetzt zum 29. Juni A&E.



Wie kann es anders sein, sind unter den präsentierten Inhalten zahlreiche exklusive Crime-Formate. Beispielsweise die von Emanuel Rotstein für Crime + Investigation eigenproduzierte Dokumentation mit dem Arbeitstitel "The Invisible Line – Die Geschichte der Welle". Diese wird derzeit an Originalschauplätzen in den USA gedreht wird. Auch das US-Erfolgsformat "Live PD", das einen authentischen Einblick in die Polizeiarbeit in amerikanischen Großstädten ermöglicht, wird bei dem neuen Sender zu sehen sein.