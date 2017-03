"Criminal Minds: Beyond Borders": Start bei Sat.1

Sat.1 bringt den "Criminal Minds"-Ableger "Beyond Borders" am Donnerstag erstmals ins Free-TV. Dann ermittelt das FBI nicht nur in den USA sondern auch weit über die US-amerikanischen Grenzen hinaus.



Als deutsche Free-TV-Premiere startet am Donnerstag um 20.15 Uhr die Krimiserie "Criminal Minds: Beyond Borders" bei Sat.1. In diesem Ableger der erfolgreichen Crime-Serie "Criminal Minds" ermittelt ein Team bestehend aus Agent Jack Garrett (Gary Sinise), Anthropologin Agent Clara Seger (Alana De La Garza), Matt Simmons (Daniel Henney), Gerichtsmedizinerin Mae Javis (Annie Funke) und Computerexperte Russ "Monti" Montgomery (Tyler James Williams) immer dann, wenn US-Bürger im Ausland Opfer eines Verbrechens werden.

In der ersten Folge muss sich die Spezialeinheit sogleich auf die Suche nach den amerikanischen Studentinnen Laura (Austin Saunders) und Sarah (Nora Rothman) begeben, die als Erntehelferinnen auf einer Farm in Thailand arbeiteten. Die sind spurlos verschwunden und die Zeit arbeitet gegen das Team, das alles daran setzt, die Vermissten zu finden.