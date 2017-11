Crystal Meth: ZDFinfo mit Doku-Abend zu Drogenthema

Kaum eine Droge ist so berühmt-berüchtigt wie Crystal Meth. Ein Dokuabend bei ZDFinfo geht dem Thema auf den Grund.



"Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle" beschäftigt sich am Mittwochabend um 20.15 Uhr auf ZDFinfo mit der synthetischen Droge Crystal Meth. Die Reportage begleitet Konsumenten, die dadurch alles verloren haben.



Eine von ihnen ist die 23-jährige Maria, ihre Tochter musste zwei Jahre im Heim wohnen. Sie hatte wegen des Konsums der Droge auch schon zwei Fehlgeburten. Manuel wiederum wird nach drei Jahren im Gefängnis rückfällig.