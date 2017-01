"Curvy Supermodel": RTL2 sucht das Top-Plus-Size-Model

Mit "Curvy Supermodel" wollte RTL2 gegen das gängige Schönheitsideal und die Konkurrenz von ProSieben und "Germanys Next Top Model" angehen. Doch das Konzept stieß auch auf Kritik.



Am 5. Oktober 2016 lief "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig." zur Prime Time auf RTL2 an. Das Konzept war dasselbe wie bei "Germanys Next Top Model" auf ProSieben, nur dass bei RTL2 nicht das Maßband ein entscheidender Faktor ist, um eine Runde weiter zu kommen. Denn Kurven standen hier im Mittelpunkt. Die Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Angelina Krisch, Harald Glööckler und Ted Linow, wählte die 23-jährige Céline nach fünf Episoden zum Curvy Supermodel 2016. Die Quoten konnten sich vor allem bei den ersten zwei Folgen sehen lassen. Trotzdem fand das Konzept nicht bei allen Gefallen.