Cyber-Armee der Bundeswehr nimmt Kampf gegen IT-Bedrohung auf

Der Krieg der Zukunft wird nicht nur mit Waffen zu Land, Wasser und Luft geführt. Um für die Herausforderung durch Cyber-Angriffe gewappnet zu sein, wurde mit der Cyber-Armee eine neue Teilstreitkraft der Bundeswehr geschaffen.



Deutschland hat neben Heer, Marine und Luftwaffe eine völlig neue Teilstreitkraft: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die neue Cyber-Armee am Mittwoch mit einem feierlichen Appell in Bonn offiziell in den Dienst gestellt. Das Kommando Cyber- und Informationsraum stellt den sechsten militärischen Organisationsbereich der Bundeswehr dar. Dem ganzen Bereich sollen bis zum Juli 13 500 Soldaten und zivile Kräfte unterstellt werden. Die Bundeswehr bündelt dabei bereits vorhandene IT-Strukturen.