Cyber-Crime: Kontodatendiebstahl mit gefälschter Whatsapp-Mail

In Sachen Datenschutz gilt Whatsapp nicht als Vorbild, eine nun kursierende E-Mail ist jedoch aus anderen Gründen mit Vorsicht zu genießen. Cyberkriminelle versuchen mit dieser Kontodaten auszuspähen.



Bei Datenschützern gilt Whatsapp nicht unbedingt als strahlendes Vorbild, so geriet im Januar die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Chatkommunikation durch Vorwürfe eines Sicherheitsforschers in Misskredit. Nun sorgt eine E-Mail für Verwunderung bei einigen Nutzern, welche den Ablauf eines Whatsapp-Kontos vermeldet und zur Erneuerung dessen auffordert. Laut "Mimikama", einem Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch, handelt es sich bei dieser Mail jedoch um einen Fake.