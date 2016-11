Cyber Monday Woche: Finale mit "Game of Thrones"-Angeboten

Am Montag geht bei Amazon die Cyber-Monday-Woche zu Ende. Zum Finale kommen dabei vor allem Fans und potentielle Zuschauer der Erfolgsserie "Game of Thrones" auf ihre Kosten.



Nach acht Tagen voller Schnäppchen und Sonderangebote geht am Montag die Cyber Monday Woche bei Amazon zu Ende. Dabei geht der Online-Händler noch einmal in die Vollen und bietet seit 6 Uhr über 4000 Angebote mit bis zu 50 Prozent Rabatt an. Die meisten sind zeitlich limitierte Blitzangebote, doch auch bei den "Angeboten des Tages" gibt es wieder Besonderes zu finden.