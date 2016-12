Cyber-Sicherheit: Merkel nimmt Handwerk in die Pflicht

Nach der Cyber-Attacke auf Router der Telekom fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel nun auch das Handwerk auf, mehr auf Sicherheit im Internet zu achten.



Nach der Cyber-Attacke auf Router der Deutschen Telekom hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Thema IT-Sicherheit auch das Handwerk in die Pflicht genommen. Die IT-Sicherheit werde auch für Handwerksbetriebe immer wichtiger, sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.