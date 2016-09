Cyberangriff: Hacker attackieren deutsche Parteien

Erneut sind deutsche Parteien zur Zielscheibe von Hackern geworden. Ersten Vermutungen zufolge sollen die Angriffe von russischen Hackern gestartet worden sein. Ziel sollen vertrauliche Informationen des Bundestagswahlkampfes im nächsten Jahr sein.



Deutsche Parteien sind im Sommer erneut zum Ziel eines Angriffs russischer Hacker mit staatlichem Hintergrund geworden. Politiker und Mitarbeiter mehrerer Parteien erhielten am 15. und 24. August E-Mails, die vermeintlich aus dem Nato-Hauptquartier stammten, berichteten am Dienstag "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR. Darin habe sich ein Link befunden, über den Spähsoftware auf den betroffenen Rechner gelangt sei. Der Rechercheverbund berichtet unter Berufung auf ungenannte Regierungsexperten, der Fall deute auf russische Hacker hin.