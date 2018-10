Cyberangriffe ausländischer Geheimdienste Thema bei EU-Gipfel

Der russische Militärgeheimdienst GRU wird hinter schweren Cyberangriffen auf politische Ziele in der EU vermutet. In der kommenden Woche werden sich nun die Staats- und Regierungschefs mit dem Thema beschäftigen - und wahrscheinlich Reaktionen ankündigen.



Angesichts neuer Hinweise auf Russlands Verantwortung für schwere Cyberattacken sollen beim bevorstehenden EU-Gipfel entschlossene Gegenmaßnahmen angekündigt werden. Im jüngsten Entwurf für die Abschlusserklärung des am kommenden Mittwoch in Brüssel beginnenden Spitzentreffens heißt es, Angriffe wie der gegen das Computernetz der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) stärkten die Entschlossenheit der EU, "die feindlichen Aktivitäten ausländischer Geheimdienstnetze" zu unterbinden. Die EU werde ihre Fähigkeiten zur Abwehr von Gefahren weiter ausbauen.