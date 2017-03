Cyberattacken: Erneute Warnung an Parteien durch BSI

Neben Fake News stellen regelmäßige Cyberattacken die größte Bedrohung für die Parteien nicht nur im Wahlkampf dar. Deshalb ruft der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Politik zu besserem Schutz auf.



Der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, hat die politischen Parteien in Deutschland dazu aufgerufen, sich besser gegen Cyberattacken zu schützen. Das Thema werde endlich ernst genommen, sagte der BSI-Chef dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". "Aber entscheidend ist es, Sicherheitsmaßnahmen auch umzusetzen." Das koste Geld, brauche Ressourcen und Know-how.