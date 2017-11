DAB Plus: Antenne Deutschland als Multiplex-Betreiber bestätigt

Das Verfahren hatte sich seit Juni hingezogen, ist nun aber vom Tisch. In Frankreich wird es derweil bald, ähnlich wie in Deutschland, zwei nationale, private DAB-Plus-Multiplexe geben.



Bereits am 6. Juni hatten die Medienanstalten Antenne Deutschland eigentlich als Betreiber des zweiten bundesweiten Multiplex für Privatradiosender durchgewunken. Nach einer Klage musste die Konferenz der Gremiumsvorsitzenden aber erst noch die Rechtssicherheit der Begründung der Vergabe klären. Neben der Antenne Deutschland GmbH hatten sich die DABP GmbH und die Radi/o digital GmbH um den Auftrag beworben.



Beim bestätigten Gewinner der Ausschreibung zeigte man sich sichtlich erfreut über das Ende der Hängepartie. Angestrebt wird nach eigenen Angaben eine Umsetzung der infrastrukturellen Herausforderungen innerhalb der von den Medienanstalten vorgegebenen Fristen sowie inhaltlich ein möglichst breiter Mix aus Radioprogrammen.