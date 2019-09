DAB Plus: BR erweitert Sendernetz um neue Standorte

Der Bayerische Rundfunk treibt den Ausbau seines Sendernetzes für DAB Plus weiter voran. In den kommenden Monaten sollen insgesamt acht neue Standorte aufgeschaltet werden.



Um den Empfang seiner Programme via Digitalradio zu verbessern, weitert der Bayerische Rundfunk sein Sendernetz ab Herbst um acht neue DAB-Plus-Standorte, die im landesweiten Kanal 11 D und auf dem jeweiligen Regionalkanal in folgenden Gebieten aufgebaut werden sollen. Das teilte der BR am Dienstag mit.