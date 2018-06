DAB Plus: Bayernweites Sendernetz wächst auf 50 Standorte

Das DAB-Plus-Angebot in Bayern wird ausgebaut. Dabei werden unter anderem die meisten Bayern-1-Regionalprogramme in entpsrechende Netze umgesiedelt.



Der BR setzt den DAB-Plus-Ausbau der Sendernetze und der Programmbelegung konsequent fort. Mit Ausnahme von Bayern 1 Niederbayern/Oberpfalz werden die Bayern 1-Regionalprogramme am 2. Juli in die Regionalnetze verlegt. Alle Regionalprogramme sind weiterhin in ihren Zielregionen und auch den jeweiligen Nachbarregionen zu empfangen. Ziel der Umbelegung ist, den Empfang aller bayernweiten Programme zu verbessern.



Außerdem nimmt der BR bereits am morgigen 29. Juni zwei neue DAB-Plus-Sendeanlagen bei Wasserburg für das landesweite und das regionale Netz in Betrieb. Dadurch sind in Wasserburg und Umgebung alle digitalen BR-Programme und mehrere private Radiostationen auf den Kanälen 11 D und 10 A empfangbar. Bayernweit vergrößert sich das DAB-PlusSendernetz damit auf 50 Standorte.



Über dieses Netz können nunmehr 89,6 Prozent der Menschen in Bayern das digitale BR-Programmpaket innerhalb von Gebäuden empfangen. Mobil im Auto sowie im Freien sind es sogar 97,3 Prozent. Entlang der Autobahnen liegt die Versorgung bei 99 Prozent.

Des Weiteren startet der BR am 2. Juli, wie bereits Anfang März angekündigt, mit einer gestrafften Programmbelegung. Der technische Umbau soll am 2. Juli um 15 Uhr abgeschlossen sein. Wegen der Umstellung sollten im Anschluss allen Digitalradio-Hörern einen Sendersuchlauf starten, um Programme wieder zu finden und insbesondere um Bayern 1 Oberbayern und Bayern 1 Schwaben weiterhin hören zu können. Denn landesweit wird im Sendernetz auf Kanal 11 D nur noch eine Variante des Regionalprogramms ausgestrahlt.

BR-Regionalnetze



In den Regionalnetzen (Mittelfranken, Oberfranken, Unterfranken, Niederbayern, Oberpfalz sowie Oberbayern-Schwaben) sind je nach Region bis zu fünf BR-Regionalprogramme sowie BR Verkehr empfangbar (Auflistung unten).