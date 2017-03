DAB-Plus-Bundesmuxx: ZAK will Kooperationsbereitschaft ausloten

Die Bewerber um den zweiten bundesweiten DAB-Plus-Multiplex stehen fest, nun will die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) ausloten, ob die Interessenten sich auch einen gemeinsamen Betrieb vorstellen können.



Seit einem Monat steht fest, welche Interessenten den geplanten zweiten bundesweiten Digitalradio-Multiplex betreiben wollen. Am Dienstag entschied sich die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) nun, das im Rundfunkstaatsvertrag vorgesehene Verständigungsverfahren einzuleiten.