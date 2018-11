DAB Plus: EU beschließt Digitalradio-Pflicht für Neuwagen

Nachdem das EU-Parlament dem neuen Kodex für die elektronische Kommunikation zugestimmt hat, müssen Autobauer zukünftig auch digitalen Radioempfang in Neuwagen gewährleisten.



Ein paar formale Hürden sind noch zu nehmen, doch nach dem Entschluss des EU-Parlaments wird die zwingende flächendeckende Verbauung von Digitalradios in Neuwagen kaum mehr aufzuhalten sein.