DAB Plus: In Bayern starten neue Regionalnetze

Schon übermorgen starten die neuen Sendernetze zur Verbreitung von Digitalradio in Bayern. Damit ist der mehrmonatige Umbau des bayernweiten DAB Plus Sendernetzes der Bayern Digital Radio abgeschlossen.



Ab dem 1. September betreibt der Bayerische Rundfunk neue Sendernetze. Sie verbreiten das Digitalradio in Bayern. Über die beiden neuen Regionalnetze "Oberbayern-Schwaben" und "Niederbayern-Oberpfalz" werden künftig die Empfangsgebiete besser und zielgenauer versorgt.