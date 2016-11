DAB Plus: MDR schaltet vier neue Sendeanlagen auf

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) arbeitet in seinem Sendegebiet weiter an der Verbesserung des DAB Plus-Empfangs. Dafür werden am 1. Dezember vier neue Sendeanlagen aufgeschaltet.



Der MDR will vier neue Senderstandorte in Betrieb nehmen. Ab dem 1. Dezember sollen neue Sendeanlagen in Chemnitz (Sendeleistung 10 KW), Hoyerswerda (8,9 KW), Neustadt (10 KW) und Dingelstädt (9,3 KW) aufgeschaltet werden. Damit soll die Versorgungen des Stadtgebiets Chemnitz und des Chemnitzer Umlandes, der Stadt Hoyerswerda sowie der nördlichen Oberlausitz, der Region Sächsische Schweiz-Osterzgebirge/Elbsandsteingebirge und des Landkreis Eichsfeld verbessert werden.