DAB Plus: Media Broadcast schließt Ausbaustufe ab

Während die Vorbereitungen für einen zweiten bundesweiten Digitalradiomultiplexes anlaufen, schließt Media Broadcast die nächste Ausbaustufe für den ersten Bundesmux ab. Bis Jahresende sollen sieben weitere Sendestandorte in Betrieb genommen werden.



Auch wenn es zum Thema DAB Plus und Digitalradio kontroverse Diskussionen in Deutschland gibt, wird der Ausbau des Sendernetzes weiter vorangetrieben. So konnte Media Broadcast am Dienstag vermelden, dass die Ausbaustufe für den bundesweiten Digitalradiomultiplex planmäßig abgeschlossen werden wird. Bis zum Jahresende soll dabei die vor anderthalb Jahren angestrebte Zahl von 110 Standorten erreicht werden.