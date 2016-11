DAB Plus: Medienanstalten schreiben zweiten Bundesmux aus

Eine weitere Hürde auf dem weg zu einem zweiten bundesweiten DAB-Plus-Multiplex ist genommen. Die Gesamtkonferenz der Medienanstalten hat am Donnerstag der Ausschreibung des Bundesmux zugestimmt.



Während die Diskussionen um einen endgültigen Umstieg auf DAB Plus weiter anhalten, wird bereits an der Zukunft des Digitalradio-Standards gearbeitet. Bereits im April wurde durch den Leipziger Immobilienmanager Steffen Göpel die Errichtung eines zweiten bundesweiten Multiplexes ins Spiel gebracht, nun ist die Realisierung wieder einen Schritt näher gekommen.