DAB Plus: Ministerpräsidenten stimmen zweiten Bundesmux zu

Die Einrichtung eines zweiten bundesweiten DAB-Plus-Multiplexes rückt näher. Mit der Zustimmung der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag wurde die nächste Hürde genommen, die Ausschreibung soll zeitnah erfolgen.



Zwar ist ein endgültiger Wechsel vom analogen ins digitale Radio in Deutschland noch weit weg, der Ausbau der Empfangsmöglichkeiten wird aber weiter vorangetrieben. Die seit Frühjahr diskutierte Errichtung eines zweiten bundesweiten Multiplex für DAB Plus hat am Donnerstag eine weitere Hürde genommen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat in ihrer Sitzung die Zuordnung entsprechender Kapazitäten einstimmig beschlossen.