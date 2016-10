DAB Plus: NRW spricht sich für zweiten Multiplex aus

Nordrhein-Westfalen will sich für einen zweiten bundesweiten DAB Plus-Multiplex aussprechen. Für viele Nutzer sei DAB Plus aber eine "entbehrliche Übergangstechnologie".



Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will sich in der Rundfunkkommission für einen zweiten bundesweiten Multiplex einsetzen. Das geht aus einer Antwort der Regierung auf Anfrage des Abgeordneten Thomas Nückel (FDP) hervor. Der Pilotversuch mit DAB Plus soll demnach letztmalig verlängert werden.