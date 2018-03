DAB Plus: Nach Rückzug von VHR wollen zwei Neue

Zwei neue Sender für das Digitalradio in Baden-Württemberg bewerben sich um die zurückgegebene Zuweisung von Schlagerradio VHR.



Mit dem bundesweiten Schlagersender "radio B2" und dem badenwürttembergischen "Radio Seefunk" haben sich zwei Veranstalter auf eine freie Programmkapazität für das landesweite DAB Plus-Radio beworben. In seiner aktuellen Sitzung nahm der Vorstand der Landesanstalt für Kommunikation (LFK) eine erste Sichtung der eingereichten Bewerbungen vor. Eine Auswahl-Entscheidung soll im Frühjahr fallen.