DAB Plus: Neue Kampagne zur IFA

"So geht Radio heute" - Der Verein Digitalradio Deutschland bewirbt auf und neben der IFA die Digitalradiotechnologie DAB Plus mit einer neuen Werbekampagne.



Der Verein Digitalradio Deutschland lässt sich nicht lumpen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr fahren die Mitglieder ein groß angelegte Kampagne um den Digitalradio-Standard DAB Plus zu bewerben. Dafür werden im zeitlichen Umfeld der IFA zwischen dem 27. August und dem 8. September unter anderem TV- und Radiospots, sowie Print- und Online-Werbung geschaltet.