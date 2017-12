DAB Plus: Neue Sendeanlagen für Bayern

Der Ausbau von DAB Plus in Bayern schreitet voran. Nun wurden neue Sendeanlagen in Betrieb genommen.



Mit den Anlagen am Wallberg am Tegernsee wird die Verbreitung von DAB Plus in Bayern ausgebaut. Damit besitzt das Sendernetz nun inzwischen 48 Standorte. Schon letzte Woche wurde im mittelfränkischen Hesselberg eine neue Anlage gestartet.