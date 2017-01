DAB Plus: Norwegische Bevölkerung gegen UKW-Abschaltung

Am 11. Januar sollen in Norwegen die UKW-Netze abgeschaltet werden. Aktuelle Umfragen zeigen aber: Zweidrittel der Bevölkerung sind dagegen.



Norwegen schaltet ab dem kommendem Mittwoch seine UKW-Netze ab. Künftig soll ausschließlich auf DAB Plus gesetzt werden.Wie die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf eine aktuelle Umfrage berichtet, stößt das aber auf nur wenig Begeisterung bei der Bevölkerung des Landes. Zwei von drei Einwohner sind immer noch gegen die Umstellung auf Digitalradio.