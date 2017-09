DAB Plus: Pilotprojekt zur Regionalisierung wird verlängert

Mit dem Pilotprojekt "Dynamische Rekonfiguration" soll untersucht werden, inwieweit neue technische Nutzungsmöglichkeiten von DAB Plus bestehen. Dazu gehören Stauvermeidung, regionalisierte Nachrichten und mehr. Nun wurde die Verlängerung des Projektes beschlossen.



Eine Verlängerung des Pilotprojektes "Dynamische Rekonfiguration" beschloss die Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) am 20. September. Damit ist klar, dass es bis zum 30. September 2018 weiterläuft. Das Pilotprojekt erprobt mit den Projektpartnern Funkhaus Halle, VMG, ifak, Hochschule Anhalt, Media Broadcast, Fraunhofer Erlangen und AVT im landesweiten privaten Digitalradiokanal 11C neue technische Nutzungsmöglichkeiten des DAB+ Systems.