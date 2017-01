DAB-Plus-Regelbetrieb in Österreich: Ausschreibung gestartet

Damit DAB Plus 2018 in Österreich in den Regelbetrieb gehen kann, hat die österreichische Medienbehörde nun die Ausschreibung für zwei Digitalradio-Multiplexe gestartet.



Auch Österreich bewegt sich nun in Richtung Digitalisierung des Radios. Im nächsten Jahr soll der DAB-Plus-Regelbetrieb starten. Dafür laufen nun die notwendigen Vorbereitungen an. Die Medienbehörde der Alpenrepublik hat erstmals Hörfunkfrequenzen für Digitalradio ausgeschrieben, wie die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, die als Geschäftsstelle der KommAustria fungiert, am Dienstag mitteilte.

Demnach wird die Errichtung und der Betrieb eines bundesweiten DAB-Plus-Multiplexes sowie lokaler oder regionaler Multiplex-Plattformen auf Basis einer weiteren bundesweiten Frequenzbedeckung ausgeschrieben. Die Ausschreibung der KommAustria richtet sich zunächst an Sendetechnik-Unternehmen. Allerdings muss in dem Zulassungsantrag bereits das Programmangebot aufgeführt sein, das zukünftig über die Multiplexe verbreitet wird. Bewerbungsschluss ist der 12. Juni. Die Medienbehörde wird ihre Entscheidung spätestens ein halbes Jahr später fällen.



Die Auswahlgrundsätze für die DAB-Plus-Ausstrahlung hat die Medienbehörde bereits veröffentlicht. So soll mit dem bundesweiten Programm bereits ein Jahr nach dem Start des Regelbetriebs die Hälfte der österreichischen Bevölkerung mit DAB-Plus-Empfang versorgt werden, nach drei Jahren sollen bereits 75 Prozent erreicht werden.



Starten wird der DAB-Plus-Regelbetrieb in Österreich ohne die beiden Marktführer. Sowohl der öffentlich-rechtliche ORF als auch das größte österreichische Privatprogramm Kronehit verweigern sich der digitalterrestrischen Verbreitung. Den DAB-Plus-Testbetrieb, der 2015 mit 15 privaten Radiostationen im Großraum Wien startete, sagten sie kurzfristig ab.