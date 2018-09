DAB Plus: Reichweite steigt weiter

Das Digitalradio DAB Plus legt in Deutschland weiter zu. Rund 12,7 Millionen Menschen in Deutschland verfügen über einen Zugang.



Die Zahlen zur Verbreitung des kommenden Digitalradio-Standards gehen aus dem aktuellen Digitalisierungsbericht der Medienanstalten hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Das sei ein Plus von 1,8 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. "Die Zukunft des Radios ist digital", sagte der Intendant des Deutschlandradios, Stefan Raue.