DAB Plus: SLM plant Multiplex für Leipzig

Nachdem der zweite Digitalradio-Multiplex auf den Weg gebracht wurde, steht nun auch der lokale Ausbau wieder im Fokus. So will die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) Anfang 2017 einen Mulitplex für Leipzig ausschreiben.



Mitte Dezember war der Weg für den zweiten Digitalradio-Multiplex durch die Zustimmung der Ministerpräsidenten der Länder freigemacht wurden und die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) konnte mit Veröffentlichung der Ausschreibung das Bewerbungsverfahren eröffnen. Nun will die Anstalt auch den lokalen DAB-Plus-Ausbau wieder in den Fokus schieben und plant die Ausschreibung eines Digitalradio-Multiplexes in Leipzig. Das berichtet die "Radiowoche" am Freitag.