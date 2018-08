DAB Plus: Sender Langenberg am Dienstag kurzfristig abgeschaltet

DAB-Plus-Sender Langenberg des Westdeutschen Rundfunks wird am Dienstag zeitweise abgeschaltet.



Zwischen 18.05 Uhr und 20 Uhr wird der DAB-Sender Langenberg diesen Dienstag zeitweise aufgrund von Montagearbeiten abgeschaltet, wie der WDR mitteilt. Falls das Wetter dazwischen kommen sollte, werden Arbeiten um einen Tag auf Mittwoch, den 22. August, verschoben.