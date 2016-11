DAB Plus: Sendernetzbetreiber ORS prüft Multiplex-Bewerbung

Kürzlich hat sich der österreichische Rundfunk gegen die Digitalisierung im Hörfunk über DAB Plus ausgesprochen. Tochterunternehmen und Netzbetreiber ORS bringt das in eine schwierige Situation.



Der österreichische Sendernetzbetreiber und ORF-Tochter ORS überprüft nach der Absage des ORF ans terrestrische Digitalradio sein weiteres Engagement für DAB Plus. Das geht aus einem Bericht des "Standard" hervor. Die ORF-Absage hätte ORS in eine "diffizile Situation" gebracht. Das Unternehmen kann eine Bewerbung für einen nationalen Multiplex nur abgeben, wenn auch ausreichend Programmanbieter an einem Mux mitwirken.