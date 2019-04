DAB Plus: Startschuss für Regelbetrieb im Allgäu

Der Digitalstandard DAB Plus ist nun offiziell im Allgäu angekommen. Wie die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) bekannt gibt, werden dort seit heute sieben private Digitalradio-Programme neu ausgestrahlt. Die Region Voralpenland folgt im Sommer.



Auch das Allgäu geht auf Sendung. Laut BLM startet nun auch in der Region der DAB Plus-Regelbetrieb. In Kempten drückten BLM-Präsident Siegfried Schneider, Medienminister Dr. Florian Herrmann und die Allgäuer Landtagsabgeordnete Angelika Schorer den Startknopf für die Übertragung der Lokalprogramme RSA, AllgäuHIT, Galaxy Allgäu, rt.1 Südschwaben, Griaß di Allgäu und Allgäuer Heimatmelodie.