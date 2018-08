DAB Plus: Vaunet warnt vor verfrühter UKW-Abschaltung

Die Rolle Norwegens wird beim Stichwort DAB Plus gern positiv konnotiert, so auch vom Digitalradio Büro Deutschland. Der Branchenverband Vaunet teilt diese Ansicht nicht so ganz.



An dem DAB-Plus-Beispiel Norwegen scheiden sich gerade die Geister. Auf der einen Seite wird häufig die Vorreiterposition der Skandinavier beim Digitalumstieg betont (Anm.: In Norwegen ist UKW bereits abgeschaltet), auf der anderen Seite offenbaren sich anhand der Pionierrolle der Nordeuropäer auch erste Probleme beim Umstieg von UKW zu DAB Plus (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).