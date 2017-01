DAB Plus: Verein Digitalradio fordert Unterstützung von Politik

Während in Norwegen dieser Tage die UKW-Abschaltung angestoßen wird, gestaltet sich die Digitalisierung des Radios hierzulande weiterhin schwierig. Der Verein Digitalradio, dem unter anderem die ARD und Deutschlandradio angehören, fordert Bund und Länder zum Handeln auf.



Angesichts der ersten UKW-Abschaltung in Norwegen fordert der Verein Digitalradio Deutschland die Politik zum Handeln auf, um hierzulande die Digitalisierung des Radios abzuschließen. Dazu legte Dr. Willi Steul, Vorsitzender des Vereins und Intendant von Deutschlandradio, am Montag einen 5-Punkte-Forderungskatalog an Bund und Länder vor.