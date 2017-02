DAB Plus: Vier Bewerber wollen zweiten Bundesmux betreiben

Auf dem Weg zum zweiten bundesweiten DAB-Plus-Multiplex ist der nächste Schritt gegangen: Mit Ende der Ausschreibung haben sich vier Anbieter gefunden, die sich um den Betrieb des Bundesmux bewerben. Eine Entscheidung soll noch im ersten Halbjahr 2017 fallen.



Trotz aller Diskussionen kommt das digitale Radio und auch der Standard DAB Plus bei den deutschen Zuhörern immer stärker an, was auch die steigenden Verkaufszahlen von DAB-Plus-Radios im vergangenen Jahr zeigen. Zur weiteren Etablierung soll auch der für 2017 geplante Start eines zweiten bundesweiten Multiplex dienen, mit dem Ende der Ausschreibung der Sächsichen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) am Freitag ist hier ein weiterer Schritt unternommen worden. Wie die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) mitteilte, werden vier Bewerber um den Betrieb des Bundesmux konkurrieren.