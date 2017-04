DAB Plus: Zwei weitere Standorte in Hessen

Ab Sommer will der Hessische Rundfunk zwei weitere Standorte in Hessen mit DAB Plus versorgen.



Der Hessische Rundfunk (HR) wird im Sommer sein DAB-Plus-Sendernetz ausbauen. Dies berichtet die "Radiowoche". Bei den neuen Standorten soll es sich demnach um Biedenkopf Sackpfeife im Rothaargebirge sowie den Sender Hoher Meißner im Nordosten Hessens handeln. Zu welchem Zeitpunkt die Sender eingeschaltet werden sollen, konnte die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt noch nicht angeben. Meldungen zu diesem Thema

Wirtschaftsministerium will Digitalisierung im Radio fördern

ISS-Raumfahrer erfolgreich zur Erde zurückgekehrt

Technisat bringt Digitradio 1 heraus

Mit den neuen Standorten kann das HR-Programm aus den Sendern HR1, HR2, HR3, HR4, You FM sowie HR-Info im HR-Mux auf Kanal 7B in zwei weiteren Regionen empfangen werden. Bisher wurden das Rhein-Main-Gebiet und Südhessen über die Standorte Großer Feldberg/Taunus, Frankfurt Fernmeldeturm, Mainz-Kastel und den Hardberg versorgt.



Durch die neuen Standorte kommen nun auch West- und Mittelhessen (über Biedenkopf) und Nord- und Osthessen (durch Hohe Meißner) vermehrt in den Genuß des öffentlich-rechtlichen Hörfunks.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: