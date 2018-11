DAB Plus auf Wachstumskurs: 71 Millionen Radios weltweit

Radio ist fester Bestandteil der Mediennutzung - und wird immer häufiger digital. So setzen immer mehr Menschen beim Hörfunkempfang auf DAB Plus. Bis zum Ende des zweiten Quartals 2018 wurden international bereits mehr als 71 Millionen DAB/DAB Plus-Geräte verkauft.



Die jüngste Infografik der Weltorganisation WorldDAB zeigt DAB Plus auf dem Vormarsch. Während im zweiten Quartal 2017 noch 58 Millionen DAB/DAB Plus-Geräte in Europa und Asien-Pazifik verkauft worden, sind es 2018 bereits 71 Millionen Radios.

Von den gezählten Heimempfängern und auch Autoradios wurden alleine 11,8 Millionen in Deutschland verkauft, verrät ein Blick auf besagte Grafik. Laut WorldDAB besitzen 17 Prozent der deutschen Haushalte inzwischen mindestens ein DAB Plus-Radio. Im Vergleich: In Großbritannien sind es sogar 64 Prozent. Auch in der Schweiz setzt man auf digital: Dort sind fast sechs Millionen Empfänger im Umlauf; 63 Prozent des gesamten Radiokonsums erfolgt dabei über digitale Plattformen, knapp die Hälfte (34 Prozent) via DAB Plus.



"Digitalradio DAB Plus macht in vielen Märkten weiterhin deutliche Fortschritte", kommentiert WorldDAB Präsident Patrick Hannon die Ergebnisse. "Der kumulierte weltweite Absatz von DAB-Empfängern liegt inzwischen bei über 71 Millionen Geräten. Ganz klar ist DAB Plus die zentrale digitale Radioplattform der Zukunft in Europa und Australien. Unser nächstes Ziel ist es, bald eine ähnliche Entwicklung in Afrika, im Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum zu sehen."